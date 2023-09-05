Губернатор Томской области прокомментировал выборы мэра города

Фото: Анна Ковалёва

Губернатор Томской области Владимир Мазур прокомментировал выборы мэра города. Глава региона остался доволен голосованием.

"Спустя три года, Томск наконец обрёл мэра. Дмитрий Махиня. Спасибо депутатам городской Думы за ответственность перед томичами, за то, что поднялись выше своих политических и личных амбиций. Впереди много работы, будем работать вместе!", - написал Мазур в своем telegram-канале.

Напомним, что сегодня, 5 сентября, состоялись выборы мэра Томска. Им стал омич Дмитрий Махиня.

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