Похолодание ожидается в Томске на следующей неделе

Фото: Анна Ковалёва

В ближайшие дни в Томской области ожидается похолодание. Судя по прогнозу синоптиков сервиса Gismeteo, уже в первой половине наступающей недели столбик термометра будет опускаться днем до отметки +16С.

Максимально высокую температуру воздуха на неделе прогнозируют завтра, в понедельник: +19С.

Ежедневно в период с 4 по 9 сентября будут идти дожди при облачной погоде с прояснениями. Во вторник ожидается гроза.

Максимальная скорость ветра будет наблюдаться в среду, 6 сентября: 7 метров в секунду.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в Каргасокском районе с 3 по 6 сентября будет действовать чрезвычайная пожароопасность.

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