Чрезвычайную пожароопасность объявили в Каргасокском районе Томской области

Если человек попал в очаг пожара, специалисты рекомендуют удаляться от огня по диагонали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о действии 5 класса пожароопасности появилась в разделе «Штормовые предупреждения и важнейших опасных неблагоприятных природных явлениях» на сайте Томского ЦГМС.

«03 - 06.09 ожидается по северо-востоку Каргасокского района чрезвычайная пожароопасность (5 класса)», - сказано в сообщении метеорологов.

Напомним, это максимальный уровень опасности. Он объявляется при большом риске возникновения возгораний и требует соблюдения целого ряда правил поведения. Их перечислили представители Томской областной поисково-спасательной службы.

«Не бросайте в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки. Не разводите костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур», - предупредили спасатели.

Они также напомнили, что запрещается оставлять костер без присмотра и непотушенным после покидания стоянки. Материалы, которые пропитаны каким-либо горючим веществом, необходимо забирать с собой. Топливный бак автомобиля не следует заправлять при включенном двигателе. Нельзя выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах и рядом с деревьями, разводить костры недалеко от дач. Кроме того, спасатели советуют не курить в лесу.

«Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы», - добавили эксперты.

Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

Если же человек попал в очаг лесного пожара, специалисты рекомендуют удаляться от огня по диагонали: от направления распространения пламени к реке или дороге. При этом нужно стараться избегать бурелома, не приближаться к скоплению сухих растений.

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