Губернатор Томской области Мазур поздравил нефтяников и газовиков с праздником

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Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил жителей региона с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Он отметил, что эту отрасль по праву считают национальным достоянием страны, поскольку она обеспечивает базу для развития экономики и энергетическую безопасность России. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

«Томские компании нефтегазовой промышленности внедряют передовые технологии, реализуют благотворительные и экологические программы, помогая повышать качество жизни земляков», - отметил Мазур.

Он поблагодарил как действующих работников сферы, так и ее ветеранов за высокий профессионализм и пожелал им крепкого здоровья, добра и мира.

К поздравлению губернатора присоединилась председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в 2023 году льготную газификацию в регионе распространили на ветеранов и многодетные семьи.

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