Юбилейный Тотальный диктант пройдет в Томске 20 апреля 2024 года

За 20 лет акция "Тотальный диктант" успела приобрести всемирный масштаб Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2024 году для томичей проведут Тотальный диктант 20 апреля. Об этом сообщили представители пресс-центра проекта.

«Тотальный диктант в 2024 году отпразднует свое двадцатилетие. Сезон откроется проведением онлайн-марафона в День грамотности. Онлайн-марафон начнется в 14:00 мск. Автор Тотального диктанта 2024 будет объявлен в прямом эфире 8 сентября», - говорится в сообщении.

Напомним, в текущем году автором текста выступил российский писатель, биограф, журналист Василий Авченко.

Как уточнили в пресс-центе, очередной Тотальный диктант пройдет с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества. В рамках проекта будут организованы викторина о русском языке и VII конкурс «Столица Тотального диктанта».

Ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в техникумах и колледжах региона учатся более 29 тысяч студентов.

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