В техникумах и колледжах Томской области учатся более 29 тысяч студентов

В колледжах и техникумах открыты новые учебные аудитории Фото: Пресс-служба администрации Томской области

К учебе в томских вузах и техникумах 1 сентября приступили более 29 тысяч студентов, подсчитали в администрации Томской области. Отмечается, что более 10 тысяч из них – это первокурсники. Всего в регионе работают 32 техникума и колледжа, а также девять их филиалов.

«В колледжах и техникумах сегодня открыты новые учебные аудитории, в которых студенты будут развивать свои цифровые компетенции и оттачивать практические навыки», - напомнили в обладминистрации.

Так, восемь производственных комплексов открыли в Колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг. Лаборатории Цифровой образовательной среды заработали в образовательных учреждениях Верхнекетского, Александровского и Зырянского районов. А в Шегарском и Молчановском районах и в Томске открыли мастерские по таким направлениям, как транспорт, промышленность и агропромышленность.