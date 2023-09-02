Более 1500 первокурсников поступили в СибГМУ в Томске с 2023 году

1 сентября в Большом концертном зале Томска для первокурсников СибГМУ организовали встречу Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В этом году СибГМУ принял 1500 первокурсников. 1 сентября в Большом концертном зале Томска для них организовали встречу, такую новость опубликовали на сайте администрации Томской области. Сообщается, что в вуз поступили абитуриенты из 35 регионов России и 10 стран.

«Самыми востребованными специальностями традиционно стали «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология», - говорится в сообщении.

12 человек стали студентами без вступительных экзаменов: это победители олимпиад, медалисты и стобалльники. В этом году СибГМУ отмечает 135-летие.

Напомним, что в техникумах и колледжах Томской области учатся более 29 тысяч человек.