В Томске пройдет забег в поддержку бездомных животных «Мохнатый кросс»

Фото: аккаунт "ВК" "Мохнатый кросс / Томск"

10 сентября в Михайловской роще в Томске пройдет забег «Мохнатый кросс», в котором примут участие бездомные животные и их кураторы. Время проведения благотворительной акции – с 11:00 до 15:00. Как уточнили в аккаунте мероприятия «ВК», организаторы стремятся обратить внимание томичей на нужды безнадзорных четвероногих.

«Рассказать о проблеме бездомных животных в целом и о конкретных животных, которые ищут дом прямо сейчас», - так описали одну из целей мероприятия инициаторы акции.

Участвовать можно как самостоятельно, так и со своим питомцем или собакой из пункта передержки. Организаторы предложат выбрать дистанцию длиной от 1 до 5 км. Все собранные средства направят в зоозащитную организацию.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в областном центре появился первый в стране пес-волонтер, который собирает груз на Украину.

Читайте также «Смертельно опасно»: томичам рассказали, почему белки нападают на людей в городских парках