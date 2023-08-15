В Томске появился первый в стране пес-волонтер, который собирает груз на Украину

Фото: ОНФ

В пункте сбора для солдат на Украине появился новый сотрудник. Брут- первый в стране пес-волонтер проекта «Все для победы». Как рассказали журналисту "КП-Томск" в Народном фронте Томской области, вместе со своей хозяйкой Еленой Аксиненко он записался в ряды волонтеров в сентябре прошлого года. Почти каждый день Елена приходит со своим питомцем в штаб Народного фронта, чтобы помогать принимать и формировать посылки для наших бойцов – участников СВО.

К четвероногому другу привыкли уже не только волонтеры, но и посетители, кто регулярно приходит в штаб Народного фронта и оказывает помощь нашим парням. Пес-волонтер радует всех своим спокойным и добрым характером. На своём боевом посту он выполняет порученную ему важную задачу: дарит позитивные эмоции тем, кто трудится в волонтерском штабе, и тем, кто приносит помощь для фронта.

Для того, чтобы собака чувствовала себя полноценным волонтером, девушки сделали для него жилетку с символикой Народного фронта. Теперь у Брута есть своя волонтерская одежда.

Фото: ОНФ

«Волонтеры делают огромную работу в пункте сбора помощи участникам СВО, который организован в томском региональном штабе Народного фронта. Они ведут прием вещей, экипировки, снаряжения, медикаментов, продуктов от граждан, предприятий и организаций, составляют акты, затем сортируют все по мешкам и коробкам для дальнейшей отправки. Волонтеры общаются с людьми, а это тоже очень важно, – выслушать каждого, кто приходит к нам, поговорить, предоставить всю необходимую информацию, поблагодарить», - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Томской области Сергей Шаляпин.

Все волонтеры приходят в томский штаб Народного фронта по зову сердца. Сегодня в томский штаб Народного фронта регулярно трудятся свыше 10 волонтеров. Так, Елена Аксиненко работает поваром в кафе, а когда у нее есть свободное время, она помогает принимать и сортировать вещи для наших бойцов. Еще одна девушка, Елена Гагарина, работает в службе снабжения. Этот опыт ей пригождается в волонтерском штабе Народного фронта, когда требуется найти какие-то вещи для военнослужащих либо какое-то оборудование, спецсредства, экипировку.

Фото: ОНФ

Одно из важных направлений работы волонтеров – это комплектование индивидуальных тактических аптечек. За период с сентября прошлого года в Томске сформировали и передали нашим бойцам уже свыше 800 военных профессиональных медицинских подсумков – аптечек. Также волонтеры в томском штабе изготавливают паракордовые браслеты выживания, плетут маскировочные сети. В этом году благодаря им сформированы и направлены в Курск 6 крупных партий медикаментов, медицинских изделий, оборудования и средств реабилитации для военных госпиталей Донбасса. Все это уже служит для лечения раненых бойцов

«Волонтеры в нашем штабе всегда заняты чем-то полезным в деле помощи нашим ребятам – участникам СВО. Сердечное спасибо всем нашим волонтерам! Без них мы бы никогда не справились с таким большим объемом работы. Только благодаря нашим замечательным волонтерам мы регулярно отправляем партии гуманитарного груза для поддержки наших ребят как в зону проведения СВО и в фронтовые медицинские госпитали. Именно благодаря им Народный фронт уже осуществил 5 гуманитарных миссий на Донбасс в зону СВО и сделал 6 отправок крупных партий медикаментов для военных госпиталей», - отметил Сергей Шаляпин.