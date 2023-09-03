Видеокамеры зафиксировали 23 480 нарушений ПДД за неделю в Томской области

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На дорогах региона видеокамеры зафиксировали 21 743 случая нарушения водителями Правил дорожного движения за неделю. Об этом сообщила пресс-служба УВМД России по Томской области.

Как уточнили инспекторы ГИБДД, 21 691 нарушение было связано с превышением скорости движения автолюбителями.

«После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что участок дороги из Томска в Анжеро-Судженск отремонтирует новосибирская фирма.

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