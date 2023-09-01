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НовостиОбщество1 сентября 2023 10:25

Улицу Высоцкого в Томске начали ремонтировать

Подрядчик уложит более 5000 квадратных метров нового асфальта
Александра Тайбатрова
Также на улице обновят более 200 квадратных метров тротуара

Также на улице обновят более 200 квадратных метров тротуара

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томске начали ремонтироваться участок улицы Высоцкого, отчитались в мэрии. Накануне подрядчик начал фрезировать старый асфальт от пересечения с Иркутским трактом до СК «Гармония». Всего здесь уложат более 5000 «квадратов» нового асфальта и обновят более 200 квадратных метров тротуара.

«Напомним, ремонт улице Высоцкого проходил в прошлом году», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Но тогда выяснилось, что ресурсники планируют здесь подключать новые объекты к коммуникациям. Поэтому ремонт перенесли, а за это время работы на сетях водоснабжения завершили.

Напомним, что в Томской области отремонтировали 90% местных дорог из программы 2023 года.