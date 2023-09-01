Улицу Высоцкого в Томске начали ремонтировать

Также на улице обновят более 200 квадратных метров тротуара Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томске начали ремонтироваться участок улицы Высоцкого, отчитались в мэрии. Накануне подрядчик начал фрезировать старый асфальт от пересечения с Иркутским трактом до СК «Гармония». Всего здесь уложат более 5000 «квадратов» нового асфальта и обновят более 200 квадратных метров тротуара.

«Напомним, ремонт улице Высоцкого проходил в прошлом году», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Но тогда выяснилось, что ресурсники планируют здесь подключать новые объекты к коммуникациям. Поэтому ремонт перенесли, а за это время работы на сетях водоснабжения завершили.

Напомним, что в Томской области отремонтировали 90% местных дорог из программы 2023 года.