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НовостиОбщество2 сентября 2023 6:52

Участок дороги из Томска в Андеро-Судженск отремонтирует новосибирская фирма

Стоимость контракта составляет более 1,5 миллиарда рублей
Александра Тайбатрова
». Согласно размещенным на Госзакупках документам, завершить ремонт подрядчик должен до сентября 2025 года

». Согласно размещенным на Госзакупках документам, завершить ремонт подрядчик должен до сентября 2025 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок дороги Томск – Анжеро-Судженск скоро отремонтируют. Речь про 9 километров дороги Улановка – Медведчиково, которая находится в Кузбассе. Информация об аукционе опубликована на сайте Госзакупок.

Стоимость контракта превысила 1,5 миллиарда рублей, а победителем аукциона стала компания «Новосибирскавтодор». Согласно размещенным на Госзакупках документам, завершить ремонт подрядчик должен до сентября 2025 года.