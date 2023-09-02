Участок дороги из Томска в Андеро-Судженск отремонтирует новосибирская фирма

». Согласно размещенным на Госзакупках документам, завершить ремонт подрядчик должен до сентября 2025 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок дороги Томск – Анжеро-Судженск скоро отремонтируют. Речь про 9 километров дороги Улановка – Медведчиково, которая находится в Кузбассе. Информация об аукционе опубликована на сайте Госзакупок.

Стоимость контракта превысила 1,5 миллиарда рублей, а победителем аукциона стала компания «Новосибирскавтодор». Согласно размещенным на Госзакупках документам, завершить ремонт подрядчик должен до сентября 2025 года.