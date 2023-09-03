Томские главврачи организуют «Открытый прием» 4 сентября

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Пятую в 2023 году личную встречу с пациентами проведут главные врачи томских поликлиник и больниц. На «Открытый прием» можно будет попасть с 17:00 до 19:00 завтра, 4 сентября. Об этом сообщили представители региональной администрации.

«Проект «Открытый прием» стартовал в 2016 году и стал дополнением к еженедельным личным приемам главврачей. С начала проекта состоялось 43 встречи, главврачам поступило 2 220 обращений», - уточнили в пресс-службе.

На встрече с медиками томичи смогут не только задать волнующие их вопросы, но и поделиться идеями по улучшению работы местных медучреждений.

Ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, какие новые штаммы COVID могут распространиться в Томской области.

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