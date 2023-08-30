«Эрис и Пирола»: новые штаммы COVID могут распространиться в Томской области

Осенняя волна ковида в регионе возможна, но она вряд ли приведет к критичности ситуации Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

На пороге сентябрь – время сезонного обострения различных заболеваний. Какие опасности подстерегают жителей региона осенью 2023 года - журналистке «Комсомольской правды – Томск» рассказал инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Штамм «Эрис» или ЕG5

Несколько месяцев назад россияне много говорили о штамме «Арктур», ожидая его распространения по стране к началу осени. Однако он сменился на очередного потомка линии «Омикрон».

«Сейчас этот штамм называется «Эрис», или ЕG5. На сегодняшний день он считается достаточно актуальным и активно распространяется во многих странах Европы и Азии, начинает превалировать в США. Летальность абсолютно такая же, как у предыдущих штаммов той же мутации», - объясняет инфекционист.

По мнению Позднякова, сезонный подъем активности нового варианта штамма в Томской области возможен, однако ситуация не станет критичной. То есть, в связи с распространением ЕG5 не ожидается рост числа госпитализаций, увеличение тяжести, частоты сложных случаев и летальных исходов.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Штамм «Пирола» или BA. 2.86

Самый последний вариант «Омикрона», который вызывает интерес у Всемирной организации здравоохранения - это BA. 2.86. Еще его называют «Пирола». Штамм, характеризующийся 30 новыми мутациями в спайковом белке, уже начал активно распространяться по миру.

«Этот подвид коронавируса выявляют одновременно в разных частях света. У ВОЗ он вызывает озабоченность из-за большого количества мутаций. Некоторые ученые опасаются, что это может быть причиной кардинальных отличий BA. 2.86 от других вариантов штаммов «Омикрона», - сказал Андрей Поздняков.

Инфекционист добавил, что влияние «Пиролы» на рост заболеваемости и увеличение тяжести маловероятно. На данный момент этот вариант штамма пристально изучают специалисты.

Врач добавил, что острота последствий возможной осенней волны ковида будет зависеть от того, как ее оценят и насколько массово будут проводить тестирования.

Сезонные вспышки инфекций и хронические заболевания

Поздняков напомнил и о том, что осенью традиционно отмечаются сезонные вспышки респираторных инфекций, вызывающих острые заболевания. Это типичная история в тот период года, когда температура окружающей среды «плавает».

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Обостряются у людей и хронические заболевания. Прежде всего речь идет о гастро-, сердечно-сосудистых проблемах, а также тех, которые находятся в компетенции отоларингологов.

«При обострении лор-заболеваний некоторые из них, например, хронический тонзиллит, фарингит, синусит могут маскироваться под клиническую картину респираторных инфекций. Это значит, что они тоже могут быть приняты за острое заболевание», - пояснил специалист.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в регионе снижается заболеваемость энтеровирусом.

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