«Синдром Дауна и 3 порока сердца»: северчанка рассказала о жизни особенной дочки

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О риске рождения ребенка с синдромом Дауна северчанка Елена Бурдуковская знала еще при беременности. От процедуры забора амниотической жидкости, которая точно подтвердила или опровергла бы предполагаемый диагноз, женщина отказалась. «У нас верующая семья, мы бы все равно оставили любого ребенка», - пояснила Елена журналистке «Комсомольской правды – Томск».

4 июня 2013 года на свет появился третий ребенок в семье Бурдуковских: девочка Надя, у которой вскоре подтвердился синдром Дауна. Малышке также диагностировали 3 порока сердца.

Морально к появлению необычного ребенка супруги были готовы. Однако они не ожидали, что младшая дочь полностью изменит их мировоззрение и очень многому научит.

«Если раньше я и сама думала: «Как же мучаются такие дети, зачем они живут?», то теперь, видя жизнерадостность и доброту своей дочки, я многое переосмыслила. Такие малыши учат нас и терпению, и принимать людей. Мне открылось, для чего и как мы живем, вскрылись дефекты моего характера», - признается северчанка.

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По словам Елены, сегодня, в свои 10 лет, Надя до сих пор не говорит связно. Однако она имеет хорошее чувство юмора, помогает по дому, достаточно адекватно реагирует на происходящее. Выражает обиду, если что-то не так.

Чтобы адаптировать необычного ребенка к социальной среде, родители приложили немало усилий. Записали девочку в коррекционную школу. Выяснилось, что уроки ей даются с очень большим трудом. При тестировании специалисты выявили у Нади несформированное учебное поведение.

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Чтобы скорректировать поведение юной жительницы Северска, психиатр порекомендовала ей пройти АВА-терапию. Спустя несколько месяцев начала наблюдаться положительная динамика. Впрочем, очевидно, что частоту посещений специалистов нужно увеличить.

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«Материально мы сами можем потянуть только 1–2 занятия в неделю. Это мало. Сейчас Надюше нужно общаться с экспертами намного чаще и продолжительный срок», - пояснила мама девочки.

Чтобы помочь Наде Бурдуковской, благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» открыл сбор для оплаты курса АВА-терапии. На данный момент собрали только 94 770 из необходимых 100 тысяч рублей. Сделать пожертвование может каждый желающий, позвонив по телефону: +7 (3822) 211-311 или написав на электронную почту: chudo-tomsk@yandex.ru.

В беседе с изданием Елена подчеркнула, что видит пользу не только от посещения специалистов Надей, но и от собственных встреч с экспертами. Когда северчанке рассказали, как правильно вести себя с особенным ребенком, ей стало легче общаться с девочкой. Мать и дочь теперь умеют договариваться.

«Вообще дочка очень многое понимает, ей просто, как я говорю, попалось бракованное тело с ограниченными возможностями. Если бы назад жизнь повернуть, я бы так же не отказалась от появления Наденьки», - сказала Елена.

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Женщина добавила, что никто из друзей не отвернулся от них с супругом после того, как на свет появилась Надежда. Напротив, близкие и просто знакомые проявляют понимание, принимают ситуацию и стараются помочь.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала о том, как жительница областного центра не могла поверить в то, что ее сын аутист.

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