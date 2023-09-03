Уголовное дело возбудили из-за плохого водоснабжения в селе Итатка под Томском

Фото: СУ СК России по Томской области

Следователи организовали проверку после размещения в интернете информации о проблемах с водой в селе Итатка Томской области. Специалисты подтвердили, что система водоснабжения функционирует ненадлежащим образом. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

«По результатам проверки размещенной в сети Интернет информации о ненадлежащей организации водоснабжения в селе Итатка Томского района Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ», - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что в пятницу, 1 сентября, руководство следственного отдела по Ленинскому району Томска СУ СК организовало выезд в Итатку. На личном приеме сельчане поделились со специалистами деталями проблемы. Полученную информацию проверят в ходе расследования.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход дела контролирует руководство следственного управления.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в 2022 году региональный Роспотребнадзор подал 9 исков из-за качества питьевой воды.

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