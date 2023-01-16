"Мутность, запах, марганец": томский Роспотребнадзор в 2022 году подал 9 исков из-за качества питьевой воды

В 2022 году поступило 17 обращений от жителей Томского района на качество питьевого водоснабжения Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Еще в декабре 2022 года губернатор Томской области высказался о плохом качестве питьевой воды в регионе. На тот момент Владимир Мазур заявил, что в 2017 году менее 75% жителей Томской области пили чистую воду, в 2022 году - менее 90%. Журналист "КП-Томск" решил разобраться в ситуации и узнать у Роспотребнадзора и "Томскводоканала", сколько жителей региона пожаловались на качество воды в 2022 году.

В ресурсоснабжающей организации "Томскводоканал" рассказали, что в 2022 году им поступали жалобы от томичей на качество холодной питьевой воды. Жители города обращались в центральную диспетчерскую службу. Отмечается, что жалобы поступали из всех районов города Томск.

По данным "Томскводоканала", по каждой заявке специалисты отдела организации технологических процессов компании связывались с недовольными томичами и выезжали для отбора пробы питьевой воды.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ресурсоснабжающей организации рассказали о результатах выездов специалистов. Все отобранные пробы воды в 2022 году соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормам.

В Роспотребнадзоре также подтвердили, что питьевая вода в Томске соответствует требованиям гигиенических нормативов. В управлении отметили, что в 2022 году к ним также поступали заявки от горожан.

"Поступило 8 обращений на качество питьевой воды. В рамках проведенных выездных обследований сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Томской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» были отобраны 8 проб питьевой воды", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Также в 2022 году поступило 17 обращений от жителей Томского района на качество питьевого водоснабжения. По результатам контрольно-надзорных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Томской области, факты из 8 обращений подтвердились. В 8 населенных пунктах Томского района (п. Зональная станция, п. Корнилово, с. Вершинино, с. Калтай, д. Новомихайловка, с. Кафтанчиково, д. Наумовка) питьевая вода на момент исследований не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям. Уточняется, что во время исследования выявилась мутность, запах, железо, марганец и общая жесткость.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

"В связи с чем специалистами Управления в адрес ресурсоснабжающих организаций выдано 8 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Составлен 1 протокол об административном правонарушении на юридическое лицо по ст. 6.5 KoАП РФ",- добавили в управлении.

Журналист "КП-Томск" также запросил ответ на вопрос о качестве питьевой воды в детских садах Томска. Выяснилось, что жалоб от жителей города в дошкольных учреждениях не поступало. При этом, при проведении плановых и внеплановых контрольных мероприятий осуществляется исследование качества питьевой воды в дошкольных образовательных организациях. Несоответствие отобранных проб требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства не установлено.

Фото: Евгения ГУСЕВА

По заявлению Роспотребнадзора, качество питьевой воды, подаваемой населению, должно соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296).

"Управлением Роспотребнадзора по Томской области с целью приведения качества питьевого водоснабжения в соответствие требованиям санитарного законодательства в 2022 г. подано 9 исковых заявлений", - заявили в управлении.

Отмечается, что качество питьевого водоснабжения населения находится на особом контроле.

Напомним, что, по данным Росстата, качеством питьевой воды удовлетворены почти 90% жителей региона: порядка 26% опрошенных считают воду в Томске хорошей, а 61,9% - удовлетворительной. Плохой питьевую воду считают только 12% участников опроса.

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