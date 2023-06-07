Томские санврачи проверили качество воды в Томи и Ушайке

Роспотребнадзор проверил качество воды в излюбленных местах отдыха томичей. Фото: управление Роспотребнадзора Томской области

Роспотребнадзор проверил качество воды в излюбленных местах отдыха томичей. Как сообщили в ведомстве, пробы воды брали в Томи районе Семейкиного острова, в Ушайке в районе Заварзино и Восточного, а также в озере в поселке Новом.

«Анализы показали, что вода на момент отбора проб соответствовала требованиям безопасности по гигиеническим нормативам», - рассказали о результатах проверки всех этих водоемов в управлении Роспотребнадзора по Томской области.

Также санврачи будут брать пробы почвы и воды в местах отдыха в течение всего купального сезона.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре сообщали, что пляжи Томской области не готовы к пляжному сезону, так как по ним нет санитарно-эпидемиологического заключения.