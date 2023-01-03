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Льготную газификацию в Томской области распространили на ветеранов и многодетные семьи. Ранее сертификат на газификацию предоставлялся участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также инвалидам боевых действий, сообщили в администрации региона.

"С 1 января 2023 года в регионе расширен перечень получателей сертификата на газификацию жилья, дополнены сроки обращения за ним и возможности направления средств. Теперь, согласно решению губернатора Владимира Мазура, таким правом могут воспользоваться: ветераны боевых действий, многодетные семьи, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, дети-инвалиды и их родители (законные представители)", - сообщила пресс-служба.

Отметим, что получить сертификат можно в период действия договора о подключении газа или в течение полугода после подписания акта выполненных работ.