В Томске 3 сентября воздух прогреется до отметки +21С

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 3 сентября, в Томске температура воздуха прогреется до +19…+21°С. Ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня кратковременный дождь, местами грозы. Данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с», - говорится в сообщении.

По области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы; утром местами - туманы.

«При грозах сильные дожди», - уточняют синоптики.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

В регионе столбик термометра поднимется до отметок +17…+22°С.

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