Томские спасатели нашли заблудившуюся в лесу 80-летнюю женщину

Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

Накануне, 2 сентября, в 20:40 дежурный ОГБУ «ТО ПСС» принял вызов от девушки, которая сообщила об исчезновении ее бабушки. Как уточняют в Томской областной поисково-спасательной службе, 80-летняя пенсионерка заблудилась в лесу – в районе СОПК Сосновка.

«Женщина в течение 5 часов ходила по лесу и к вечеру поняла, что заблудилась. Оперативно-дежурная смена спасателей в это же время выехала для проведения поисково-спасательных работ», - говорится в сообщении.

Потерявшаяся женщина оставалась на связи – с ней, а также с ее внучкой регулярно созванивались представители ПСС. Стартовала поисково-спасательная операция в 21:15. Заблудившуюся удалось отыскать уже в 21:27.

«Женщина была обнаружена спасателями и выведена к садовому кооперативу», -добавили сотрудники службы.

Спасатели доставили пенсионерку в район Северского контрольно-пропускного пункта, там ее встретили родственники.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что утром 1 сентября заблудившейся в Томском районе женщине удалось самостоятельно выйти из леса.

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