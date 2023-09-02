Под Томском нашли потерявшуюся в лесу женщину

В целом на поиски ушло 18 часов. Фото: Томская поисково-спасательная служба

В Томском районе нашлась потерявшаяся накануне женщина. Напомним, что она ушла в лес 31 августа и пропала. В поисках участвовали поисковики «ЛизаАлерт» и спасатели Томской поисково-спасательной службы. Лесной массив, где могла быть пропавшая, исследовали пешком и на квадроцикле.

«В 23:55 для увеличения сил и средств на поиски отправились спасатели, находящиеся в резерве», - рассказали в Томской поисково-спасательной службе.

К этому времени большую часть лесного массива уже исследовали. А пропавшая смогла выйти из леса сама утром 1 сентября. В целом на ее поиски ушло 18 часов.