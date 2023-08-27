Томичка пострадала при лобовом столкновении Kia и Toyota

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
Сегодня, 27 августа, около 14 часов 20 минут в Октябрьском районе Томска произошло лобовое столкновение 2 иномарок. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в Telegram-канале «Регион-70».
«На Авангарде лобовое ДТП, небольшая пробка», - написали авторы поста, опубликовав в паблике видео с места событий.
Фото: telegram-канал «Регион-70»
Спустя несколько минут эту информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Томской области.
«На улице Бела Куна, 20, в городе Томске, произошло столкновение легковых автомобилей Kia и Toyota. С места происшествия в медицинское учреждение для осмотра доставлена женщина», - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что 36-летняя томичка, которая попала в больницу, управляла автомобилем Kia.
Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
В данный момент инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что жителя областного центра обвинили в поджоге машины дочери.
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