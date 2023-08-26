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НовостиПроисшествия26 августа 2023 8:41

«Произошло столкновение»: томские полицейские выясняют обстоятельства ДТП

Пенсионер попал в больницу после аварии с двумя иномарками в Томске
Александра Тайбатрова
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

На Комсомольском проспекте в Томске 26 августа произошло ДТП. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Томской области, авария случилась в районе дома №13Б, примерно в 13.10.

«Столкнулись легковые автомобили Hyundai и Renault», - уточнили в полиции.

В результате мужчина 1951 года рождения, водитель Hyundai, попал в больницу для осмотра.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что в Томске сбили двух женщин на пешеходных переходах.