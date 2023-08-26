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НовостиПроисшествия26 августа 2023 10:59

«Ущерб более 100 тысяч рублей»: томича обвиняют в поджоге машины дочери

Жителя Томской области будут судить за поджог автомобиля дочери
Александра Тайбатрова
50-летний мужчина, по версии следствия, поджег ВАЗ 2110, который принадлежал его дочери. Фото: Сиб.фм

50-летний мужчина, по версии следствия, поджег ВАЗ 2110, который принадлежал его дочери. Фото: Сиб.фм

Житель Зырянского района Томской области обвиняется в умышленном уничтожении имущества своей дочери – автомобиля. Как уточнили в прокуратуре Томской области, 50-летний мужчина, по версии следствия, поджег ВАЗ 2110, который принадлежал его дочери.

«Предварительно, в июле этого года мужчина поссорился с дочерью из-за ее нежелания продавать свой автомобиль и делить вырученные с его продажи деньги с родной сестрой», - прокомментировали в облпрокуратуре.

Житель Зырянского района разозлился на дочь, напился, ночью облил кузов машины горючей жидкостью и поджег. В итоге машина полностью сгорела, ущерб оценили в 100 тысяч рублей. Дело будет рассматривать Зырянский районный суд.