«На голове странная шишка!»: томичка рассказала, как организм ее сына отреагировал на присасывание клеща

Сначала визуально казалось, что место присасывания клеща отлично заживает. Фото предоставлено героем публикации / Фото: Михаил Фролов

Плескания в озере, игры с друзьями, мастер-классы, лесные прогулки… «Мама, у меня эмоций вагон!», - поделился 8-летний Максим, вернувшись из пригородного лагеря домой, в Томск. Но отличному отдыху ребенка семья радовалась недолго. Через 2 дня обнаружилось, что в голову мальчика впился клещ.

В детском лагере под Томском. Фото предоставлено героем публикации

«Мы подходили к остановке, чтобы ехать на Новособорную площадь в День России, прошлым летом. В этот момент сын вдруг сказал: «Я нашел какую-то странную шишечку на голове». Я сразу же посмотрела, а там огромный, уже напившийся крови, надувшийся клещ! Оказывается, ребенок забыл побрызгаться защитным спреем, когда шел на природу в лагере», - вспоминает мама Максима Анна К.

Гуляния на площади отменились, женщина вызвала такси и помчалась с сыном в пункт серопрофилактики на Московский тракт, 4.

«Я боялась сама снимать клеща, вдруг неправильно сделаю. Просто, если как-то не так повернуть, то внутри может часть остаться – это важно и не все про это знают. В больнице нас очень быстро приняли, там все прошло хорошо. Клеща профессионально сняли - он был живой, поэтому сыворотку сыну не ставили, а сначала стали проверять, есть ли опасность. Сказали ждать результата анализа», - рассказывает томичка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Анна старалась не накручивать ситуацию, однако не могла взять под контроль эмоции. Дело в том, что одна знакомая женщины после укуса клеща осталась инвалидом. История той девушки так и крутилась перед глазами матери Максима, волнения усиливались.

«Мы дождались, наконец, назначенного дня и позвонили в пункт серопрофилактики. Там сказали, что клещ был неопасным. Мы очень радовались и даже не могли предположить, что впереди нас ждут еще не меньше волнений из-за этого инцидента», - делится женщина.

Сначала на голове мальчика, в том месте, где сняли клеща, оставались лишь небольшое покраснение и точечка – маленький след. Было понятно, что заживление идет благополучно.

«Мы так удивились, когда через пару дней под местом укуса вдруг появилась шишка – такое вздутое место размером с треть ногтя. Не очень плотное. Я подумала, вдруг нам по телефону что-то напутали, позвонила снова в пункт серопрофилактики и попросила подтвердить результаты анализа нашего клеща, еще раз назвала номер исследования. Но специалисты вновь сказали, что наш клещ не заразен. Посоветовали обратиться к врачу по страховке. А мы как раз перед лагерем впервые в жизни оформили страховку от укуса клеща», - делится Анна.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина записала ребенка на прием к врачу, а также принялась искать информацию в интернете и обзванивать знакомых медиков. К своему удивлению, Анна выяснила, что на местах укусов насекомых подобные реакции – не редкость.

«Одна моя знакомая врач мне подтвердила, что такие случаи часты. Это реакция организма – остается воспалительный инфильтрат, и он организуется в фибромку. Интересно, что иногда такие шишечки рассасываются аж в течение нескольких месяцев, а могут чуть уменьшиться и даже на всю жизнь остаться. И, хотя мне сказали, что страшного здесь ничего нет, я все равно жутко переживала. Постоянно проверяла, уменьшается или нет шишка. Она практически не менялась. По рекомендации знакомой мы начали применять рассасывающую гомеопатическую мазь», - рассказывает томичка.

Когда инфекционист осмотрел голову ребенка, он тоже сказал, что волноваться не стоит. Возможно, так отреагировал лимфоузел. Максиму пришлось снова сдавать анализы.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Еще пару раз у ребенка брали кровь из вены, чтобы снова и снова подтвердить отсутствие занесенной клещом инфекции. Слава Богу, каждый раз результаты были отрицательными. Все это длилось достаточно долго, нам даже пришлось отложить отъезд в отпуск на неопределенное время. При этом шишка на голове так и не проходила, мне это не давало покоя. Хоть и говорят, что такое бывает, но я никогда в жизни не встречала, и никто из моих знакомых тоже с таким не сталкивался, поэтому было тревожно и давило ощущение неизвестности – пройдет ли без последствий и когда пройдет», - вспоминает Анна.

Вскоре шишечка начала рассасываться, однако этот процесс шел очень медленно. Улучшения были столь незначительными, что при осматривании и ощупывании проблемного участка головы даже не было до конца понятно, на самом ли деле реакция проходит или это просто кажется.

«В общем, только в самом конце лета мы смогли успокоиться и выбраться в отпуск. В августе стало ясно, что шишечка на голове точно спадает и это не кажется. Да и результаты анализов каждый раз были хорошими. Эта история получилась познавательной не только для нас, но и для многих наших знакомых. Друзья сказали, что теперь они будут знать, что такое бывает, и поэтому, если что, не станут сильно пугаться», - подытожила томичка.

Отдых в Москве. Фото предоставлено героем публикации

Добавим, что в 2023 году с начала эпидсезона из-за присасывания клещей в медучреждения обратилось уже 12 жителей Томской области. В их числе - 3 ребенка. Привитыми от клещевого энцефалита оказались два пациента.

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