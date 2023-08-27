По «горячим следам»: в Томске задержали подозреваемого в краже велосипеда

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В полицию Томска сообщили о пропаже подросткового велосипеда, который находился в подъезде жилого дома на улице Болдырева. Подозреваемого в хищении удалось поймать «по горячим следам». Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, им оказался 30-летний местный житель», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции уточнили, что кража была совершена ночью. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.

Похищенный велосипед у задержанного местного жителя изъяли. Возбудили уголовное дело по статье №158 УК РФ - «Кража».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что северчанка поверила аферистам и лишилась 98 тысяч рублей.

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