Северчанка поверила аферистам и лишилась 98 тысяч рублей

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75-летняя жительница города Северск заявила в полицию о хищении у нее 98 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«Женщине поступил звонок на мобильный телефон от неизвестного, который представился оператором сотовой связи и предложил установить на смартфон новое приложение для блокировки нежелательных звонков», - говорится в сообщении.

Пенсионерка поверила неизвестному позвонившему и установила рекомендованное приложение. После чего у женщины списали почти 100 тысяч рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по статье №158 УК Российской Федерации - «Мошенничество».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что жителя Зырянского района обвинили в поджоге автомобиля дочери.

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