В Томске осудят экспедитора связи за присвоение 6 млн рублей в 2013 году

В отношении 54-летнего мужчины утвердили обвинительное заключение по уголовному дело по статье «Присвоение» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске осудят экспедитора федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи», который присвоил более 6 млн рублей в 2013 году. Все это время мужчина скрывался по поддельному паспорту в Сочи, сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в марте 2013 года обвиняемый присвоил вверенные ему деньги, которые были предназначены для отправки в банки. Общий ущерб составил более 6 млн рублей.

«Длительное время мужчина скрывался по поддельному паспорту в Сочи. В марте 2023 года его местонахождение установлено», — говорится в сообщении.

В отношении 54-летнего мужчины утвердили обвинительное заключение по уголовному дело по статье «Присвоение».

Уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде.