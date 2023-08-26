«Ветки и мусор»: в центре Томска возле БКЗ провели субботник 26 августа

На субботнике убирали скопившийся на этой территории мусор, подрезали поросль, закрашивали теги и надписи. Фото: скриншот видео мэрии Томска

В Томске 26 августа провели субботник на набережной Ушайки возле БКЗ, сообщает мэрия. На уборку территории вышли около 70 сотрудников мэрии.

«Они убирали скопившийся на этой территории мусор, подрезали поросль, закрашивали теги и надписи», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В результате уборки с территории вывезли четыре Камаза мусора и веток. О намерении провести здесь субботник мэрия сообщила в начале этой недели. Напомним, что недавно забор возле БКЗ, который стоял здесь больше 10 лет, начали убирать.