«Наведем порядок своими руками»: в Томске уберут территорию возле БКЗ

Сейчас специалисты подрядчика снимают листы профнастила, убирают бетонные блоки, городские службы очищают тротуар. Фото: скриншот видео мэрии Томска

В выходные в Томске пройдет субботник на набережной возле БКЗ. Об этом заявил и.о. мэра Михаил Ратнер в ходе осмотра территории, сообщает пресс-служба мэрии. Напомним, что накануне рабочие начали убирать забор возле БКЗ, который стоял здесь более 10 лет.

«Сейчас специалисты подрядчика - «Гранита» снимают листы профнастила, убирают бетонные блоки, городские службы очищают тротуар», - отчитались в мэрии.

Скоро примут решение, какие деревья и кустарники в этом месте необходимо обрезать. А в выходные сотрудники мэрии и трудотряды уберут территорию. В сентябре в мэрии обещают отремонтировать плитку и восстановить деревянные настилы.