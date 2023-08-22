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НовостиОбщество22 августа 2023 8:58

«Наведем порядок своими руками»: в Томске уберут территорию возле БКЗ

В Томске проведут субботник на набережной возле БКЗ
Александра Тайбатрова
Сейчас специалисты подрядчика снимают листы профнастила, убирают бетонные блоки, городские службы очищают тротуар. Фото: скриншот видео мэрии Томска

Сейчас специалисты подрядчика снимают листы профнастила, убирают бетонные блоки, городские службы очищают тротуар. Фото: скриншот видео мэрии Томска

В выходные в Томске пройдет субботник на набережной возле БКЗ. Об этом заявил и.о. мэра Михаил Ратнер в ходе осмотра территории, сообщает пресс-служба мэрии. Напомним, что накануне рабочие начали убирать забор возле БКЗ, который стоял здесь более 10 лет.

«Сейчас специалисты подрядчика - «Гранита» снимают листы профнастила, убирают бетонные блоки, городские службы очищают тротуар», - отчитались в мэрии.

Скоро примут решение, какие деревья и кустарники в этом месте необходимо обрезать. А в выходные сотрудники мэрии и трудотряды уберут территорию. В сентябре в мэрии обещают отремонтировать плитку и восстановить деревянные настилы.