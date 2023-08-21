К 1 сентября в Томске уберут 10-летний забор возле БКЗ

Сейчас с забора снимают листы профнастила. Фото: скриншот видео мэрии Томска

В Томске 21 августа начали убирать забор возле БКЗ, отчитались в мэрии. Это ограждение находилось на набережной более 10 лет. Ранее забор приводили в порядок, закрашивали надписи и тэги.

«Поручение снести забор дал во время обхода и.о. мэра Томска Михаил Ратнер», - напомнили в мэрии.

Сейчас с забора снимают листы профнастила, а убрать его полностью обещают к 1 сентября. В мэрии отметили, что частично благоустройство в этом месте уже выполнили, а остальное сделают своими силами. Обещают, что это будет уютный и зеленый уголок для отдыха.