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НовостиОбщество24 августа 2023 10:47

В Томске асфальтируют тротуары на Коммунальном мосту

За сутки на мосту тротуар на ремонтируемой стороне моста заасфальтировали наполовину
Александра Тайбатрова
На треть завершена установка стоек барьерного ограждения

На треть завершена установка стоек барьерного ограждения

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске продолжается ремонт Коммунального моста. В мэрии рассказали, что за сутки подрядчик наполовину заасфальтировал ремонтируемую сторону моста. Также асфальт уложили на примыкании к девятой опоре.

«На треть завершена установка стоек барьерного ограждения», - заверили в мэрии.

Сегодня ремонт моста продолжается, подрядчик планирует асфальтировать примыкание в районе первой опоры.

Накануне в мэрии обещали, что томичи смогут проехать по южной стороне моста к концу недели. Также в Зеленых горках начали ремонтировать три улицы.