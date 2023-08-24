В Томске асфальтируют тротуары на Коммунальном мосту

На треть завершена установка стоек барьерного ограждения
Фото: Пресс-служба мэрии Томска
В Томске продолжается ремонт Коммунального моста. В мэрии рассказали, что за сутки подрядчик наполовину заасфальтировал ремонтируемую сторону моста. Также асфальт уложили на примыкании к девятой опоре.
«На треть завершена установка стоек барьерного ограждения», - заверили в мэрии.
Сегодня ремонт моста продолжается, подрядчик планирует асфальтировать примыкание в районе первой опоры.
Накануне в мэрии обещали, что томичи смогут проехать по южной стороне моста к концу недели. Также в Зеленых горках начали ремонтировать три улицы.