В Томске асфальтируют тротуары на Коммунальном мосту

На треть завершена установка стоек барьерного ограждения Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске продолжается ремонт Коммунального моста. В мэрии рассказали, что за сутки подрядчик наполовину заасфальтировал ремонтируемую сторону моста. Также асфальт уложили на примыкании к девятой опоре.

«На треть завершена установка стоек барьерного ограждения», - заверили в мэрии.

Сегодня ремонт моста продолжается, подрядчик планирует асфальтировать примыкание в районе первой опоры.

Накануне в мэрии обещали, что томичи смогут проехать по южной стороне моста к концу недели. Также в Зеленых горках начали ремонтировать три улицы.