В Томске начали ремонтировать три улицы в Зеленых горках

Накануне рабочие начали фрезировать улицы Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске начали ремонтировать три дороги в микрорайоне Зеленые горки. По информации пресс-службы мэрии, накануне рабочие начали фрезировать улицы. Напомним, что выделить на это деньги распорядился губернатор Владимир Мазур во время проверки дорожного ремонта в Томске. На ремонт трех улиц в Зеленых горках планируют потратить 50 миллионов рублей.

«Подрядчику предстоит заменить асфальт на улицах П. Нарановича, К. Лыгина и Архитекторов», - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

На улицах в Зеленых горках будут менять около 13 тысяч квадратных метров асфальта и две тысячи квадратных метров тротуарной плитки. Ремонт здесь должны завершить до конца октября.

Напомним, что в Томске завершили ремонт улицы Киевской.