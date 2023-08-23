«Вот-вот откроем движение»: ремонт на Коммунальном мосту в Томске завершается

За несколько дней заасфальтировали мост и начали устанавливать барьерные ограждения. Фото: скриншот видео мэрии Томска

К концу недели планируется открыть движение на южной стороне моста, а на северной – убрать плиты и заасфальтировать сопряжения, сообщает пресс-служба мэрии Томска по итогам еженедельного штаба. Напомним, что асфальтирование моста пришлось перенести из-за сильных дождей. Когда погода позволила, дорожники приступили к работам, за несколько дней заасфальтировали мост и начали устанавливать барьерные ограждения.

«Мы вот-вот сможем открыть движение, и томичи наконец-то после полутора лет перерыва смогут нормально проезжать с левого на правый берег и обратно», - сказал и.о. мэра Михаил Ратнер.

Подрядчику поставили задачу максимально использовать погожие дни и ускорить работу. В мэрии надеются, что открыть движение по мосту успеют к началу сентября.

Сейчас на объекте также асфальтируют тротуары, ремонтируют плиту пролетного строения, обустраивают ливневку и т.д.