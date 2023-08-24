Арт-трамвай в Томске распишут по мотивам легенды об Ушае и Томе

Фото: пресс-служба ТГУ

В Томске разработали дизайн для необычного трамвая. Он будет расписан в стилистике старой легенды, посвященной любви Томы и Ушая. Об этом сообщила пресс-служба ТГУ.

«Трамвай распишут студенты ИИК ТГУ. Уже закончена разработка рисунка, за основу авторы взяли скачущего томского коня (и не одного, а целых пять) и легенду о Томе и Ушае», - сказано в сообщении.

На создание оригинального дизайна арт-трамвая потребуется 1 неделя. Расписывать общественный транспорт учащиеся вуза начнут в сентябре.

Представители Томского государственного университета уточнили, что фасады местных трамваев студенты Института искусств и культуры будут обновлять в рамках некоммерческого проекта «Второе депо».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что подрядчику передали информацию для разработки нового раздела дизайн-кода Томска.

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