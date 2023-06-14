В Томске с набережной реки Ушайки уберут многолетний железный забор

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В Томске летом 2023 года планируют убрать железный забор, перекрывающий набережную реки Ушайки. Об этом сообщил журналистам и.о. мэра Михаил Ратнер.

Он отметил, что закрывающий набережную железный забор будет убран летом 2023 года. По поручению губернатора, со стороны улицы Набережная Ушайки подрядчик завершает работы. В свою очередь администрация — приводит территорию в порядок.

По его словам, в первую очередь на данной территории необходимо навести порядок, а именно восстановить асфальт, поправить плитку, и другое.

Срок выполнения этих работ в настоящее время неизвестен. Ратнер поручил и.о. заммэра по благоустройству Николаю Глебович в ближайшее время предоставить список работ.

Напомним, в сентябре 2019 года в рамках проекта «Томские набережные» при поддержке «Газпрома» в Томске завершили первую очередь реконструкции набережной Ушайки около БКЗ томской филармонии. Работы велись с конца 2014 года. Во второй очереди объекта планировались работы между БКЗ и Пассажем Второва. Из-за этого набережная была перекрыта забором. Однако процесс благоустройства остановился из-за отсутствия финансирования.