Подрядчику передали информацию для разработки нового раздела дизайн-кода Томска

В Томске прошла первая встреча с компанией «Архнуво», который будет разрабатывать новый раздел дизайн-кода в Томске. Фото: Анна Ковалева

В Томске прошла первая встреча с компанией «Архнуво», который будет разрабатывать новый раздел дизайн-кода в Томске. Основной документ, который регламентирует, как должны выглядеть рекламные и прочие конструкции, которые размещаются на фасадах зданий Томска. А в начале этого года было принято решение разработать дизайн-код, который будет регламентировать всю рекламу, а также внешний вид остановок и временных павильонов.

«На первой встрече подрядчику объяснили нюансы технического задания и проектирования, передали всю необходимую информацию для проведения работы», - заверили в мэрии.

В мэрии подчеркнули, что в Томске нужно избавляться от «визуального шума», рекламные конструкции делать универсальными, а в некоторых районах и вовсе убрать всю рекламу.