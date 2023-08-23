Улицу Киевскую в Томске перекроют до 28 августа

Томск РТС будет проводить работы на сетях теплоснабжения. Фото: Анна Ковалева

Участок улицы Киевской в Томске перекроют до 28 августа, предупредили в мэрии. Ограничение на участке между улицами Герцена и Енисейская будет действовать до 20.00 28 августа.

«АО «Томск РТС» будет проводить работы на сетях теплоснабжения», - объяснили причины перекрытия в пресс-службе мэрии Томска.

Водителям рекомендуют руководствоваться временными знаками дорожного движения на этом участке.

Напомним, что 26 августа трамваи изменят схему движения из-за работ на путях. А в ночь на 25 августа перекроют перекресток улиц Никитина и Красноармейской.