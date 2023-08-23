«Устранение недостатков»: трамваи в Томске изменят схему движения 26 августа

На проспекте Кирова будут устранять недостатки на трамвайных путях. Фото: Анна Ковалева

В Томске 26 августа будут устранять недостатки на трамвайных путях, предупреждают в Трамвайно-троллейбусном управлении. Работы будут вести на участке проспекта Кирова, между домами №3Б и №371.

«Движение по трамвайным маршрутам № 1, №2 временно приостановлено», - говорится в сообщении.

А другие трамваи из-за работ изменят схему движения. Так, трамвай №3 будет ездить по маршруту от Восточной, через площадь Батенькова и до Черемошников. Трамвай №4 будет ездить от площади Южной через площадь Батенькова и до Восточной.А маршрут трамвая №5 будет таким: Южная – Комсомольский проспект – площадь Батенькова.

Напомним, что движение трамваев на проспекте Кирова после ремонта возобновилось 12 августа.