«Новая разметка»: движение автобусов №11 и №24 в Томске изменится

Разметку будут наносить холодным пластиком Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В ночь с 24 на 25 августа в Томске перекроют перекресток улиц Красноармейская и Никитина, предупредили в мэрии. В это время здесь будут наносить вафельную разметку. Сообщается, что работы будут проводиться с 22.00 24 августа до 06.00 25 августа.

«На это время изменится схема автобусных маршрутов №11 и №24», - прокомментировали в мэрии.

Вафельная разметка появилась на перекрестке Красноармейской и Никитина в прошлом году, тогда ее наносили обычной краской. В мэрии отметили, что благодаря этому на перекрестке стали меньше нарушать ПДД. Поэтому теперь разметку будут наносить более долговечным холодным пластиком.

Напомним, что в Кожевниковском районе будут ремонтировать дорогу в два этапа. Ранее обещали, что к концу недели томичи смогут проехать по южной стороне Коммунального моста.