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НовостиОбщество23 августа 2023 10:01

«Новая разметка»: движение автобусов №11 и №24 в Томске изменится

Перекресток Красноармейской и Никитина в Томске перекроют в ночь на 25 августа
Александра Тайбатрова
Разметку будут наносить холодным пластиком

Разметку будут наносить холодным пластиком

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В ночь с 24 на 25 августа в Томске перекроют перекресток улиц Красноармейская и Никитина, предупредили в мэрии. В это время здесь будут наносить вафельную разметку. Сообщается, что работы будут проводиться с 22.00 24 августа до 06.00 25 августа.

«На это время изменится схема автобусных маршрутов №11 и №24», - прокомментировали в мэрии.

Вафельная разметка появилась на перекрестке Красноармейской и Никитина в прошлом году, тогда ее наносили обычной краской. В мэрии отметили, что благодаря этому на перекрестке стали меньше нарушать ПДД. Поэтому теперь разметку будут наносить более долговечным холодным пластиком.

Напомним, что в Кожевниковском районе будут ремонтировать дорогу в два этапа. Ранее обещали, что к концу недели томичи смогут проехать по южной стороне Коммунального моста.