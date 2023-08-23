«До июля 2024 года»: дорогу в Кожевниковском районе отремонтируют в два этапа

В 2023 году отремонтируют 13 километров дороги, а в следующем – еще 10 километров Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области заключили контракт на ремонт дороги в Кожевниковском районе по нацпроекту. В пресс-службе обладминистрации уточнили, что речь идет про участок трассы Мельниково – Кожевниково – Изовка.

«Дорожники приведут объект в нормативное состояние в два этапа до июля 2024 года», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

В 2023 году отремонтируют 13 километров дороги, а в следующем – еще 10 километров. На объекте проведут земляные работы, укрепят откосы, сделают асфальт, отремонтируют водопропускные трубы и остановки и т.д. Подрядчик готовится выйти на объект, занимается документацией, закупает материалы, формирует бригады.

Также на 2024 год запланирован третий этап ремонта дороги. А сейчас подходит к концу ремонт участка этой трассы, который проходит в Шегарском районе: работы выполнены более чем на 80%.

Напомним, что к концу недели томичи смогут проехать по южной стороне Коммунального моста.