«Присвоил не менее 200 тысяч»: директора томской школы подозревают в хищении

Следствие полагает, что незаконно выписанные премии передавались директору. Фото: Сиб.фм

Против директора школы «Интеграция» Томского района Орала Мусабекова возбуждено еще одно уголовное дело. Как сообщает СК по Томской области, его подозревают в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Напомним, Мусабекова задержали 16 августа по обвинению в получении взятки.

«По предварительным данным, подозреваемый, используя свое служебное положение, подписывал приказы о премировании сотрудников образовательного учреждения», - рассказали в СК по Томской области.

Следствие полагает, что эти премии потом передавались директору, а деньги он тратил по своему усмотрению. Предположительно, так он присвоил не менее 200 тысяч рублей.

Это дело объединили с возбужденным ранее. Сейчас Мусабеков находится под домашним арестом. Расследование продолжается.