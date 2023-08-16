Директора томской школы «Интеграция» Орала Мусабекова задержали в среду

Фото с сайта школы "Интеграция"

Директор школы «Интеграция» в Томском районе Орал Мусабеков задержан в среду, 16 августа. Об этом сообщила в своем телеграм-канале бывший директор образовательного учреждения Лилия Пикалова со ссылкой на свой источник.

«Задержали директора школы "Интеграция" Томского района Мусабекова Орала Жарысбаевича. В Кисловской школе, школе "Интеграция" и его доме ведутся обыски. Причины пока не известны. Информация поступила от источника, пожелавшего остаться неизвестным», — сообщила Пикалова.

В СУ СК по Томской области в настоящее время никаких комментариев не дают.

Напомним, 14 апреля 2022 года Орал Мусабеков был назначен директором школы «Интеграция» в Томском районе. Ранее этот пост занимала Лилия Пикалова. Скандал с увольнением Пикаловой вызвал общественный резонанс.

Лилию Пикалову уволили с поста директора школы 12 апреля 2022 года. Расторжение трудового договора произошло на основании решения учредителя учебного заведения – управления образования администрации Томского района.

Конфликт директора «Интеграции» и управления образования Томского района длился 1,5 года. В январе 2021 года Лилию Пикалову уже увольняли с поста руководителя. Это решение обосновали неэффективным использованием бюджетных средств. Однако через месяц районная администрация восстановила Пикалову в должности.

В конце 2021 года история получила продолжение: в декабре директор «Интеграции» рассказала, что ее вновь хотят снять с должности, сразу после выхода с больничного.

В июне 2022 года стало известно, что бывшего директора томской школы «Интеграция» Лилию Пикалов обвинили в задержке заработной платы коллективу учебного заведения в сентябре прошлого года. Одна суд признал ее невиновной.

Школа «Интеграция» была открыта в микрорайоне «Южные Ворота» поселка Зональная Станция в сентябре 2020 года.