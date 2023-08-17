В Томске экс-полицейский получил 3 года колонии за смерть мотоциклиста в ДТП

Фото: УМВД по Томской области

В Томске суд приговорил 28-летнего бывшего полицейского к 3 годам колонии за смерть мотоциклиста ДТП. Также в пользу матери погибшего взыскана компенсация в размере 2 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, 19 июля 2022 года днем бывший сотрудник ОМВД России по Ленинскому району Томска, находясь за рулем Мazda 3, столкнулся с мотоциклом Yamaha. От удара мотоцикл выкинуло на встречную полосу, где он, продолжая движение, столкнулся с Нonda. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело.

Суд установил, что на передних боковых окнах полицейского были установлены шторки, которые закрывали обзор для выезда с парковки магазина по улице 79 Гвардейской Дивизии. Водитель не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу мотоциклу. В результате чего транспортные средства столкнулись, водитель мотоцикла упал на дорогу, где на него наехал встречный автомобиль.

Октябрьский районный суд признал экс-полицейского виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Виновному назначили 3 года в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Также с осужденного в пользу матери погибшего взыскана компенсация 2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.