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Происшествия20 июля 2022 4:47

Стали известны подробности смертельного ДТП на улице 79-й Гвардейской Дивизии в Томске

От удара мотоцикл выехал на встречную полосу
Елена Балуева
26-летний водитель Mazda 3 при перестроении не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha YZF R1.

26-летний водитель Mazda 3 при перестроении не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha YZF R1.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске днем во вторник, 19 июля, на улице 79-й Гвардейской Дивизии произошло массовое ДТП, в котором погиб 21-летний мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Массовая авария произошла 19 июля около 12:10 на улице 79-й Гвардейской Дивизии, 3. По предварительной информации, 26-летний водитель Mazda 3 при перестроении не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha YZF R1.

От удара мотоцикл выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda CRV и Toyota Corolla.

В результате столкновения 21-летний мотоциклист погиб.

Ранее сообщалось, что появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом на 79-ой Гвардейской Дивизии в Томске.