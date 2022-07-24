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Происшествия24 июля 2022 8:51

СК возбудил дело после смерти мотоциклиста в ДТП с полицейским 19 июля в Томске

Расследование уголовного дела продолжается
Елена Балуева
В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, 19 июля днем сотрудник ОМВД России по Ленинскому району Томска, находясь за рулем Мazda, столкнулся с мотоциклом Yamaha. От удара мотоцикл выкинуло на встречную полосу, где он, продолжая движение, столкнулся с Нonda.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте.

На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что сбившего мотоциклиста томского полицейского отстранили от работы.