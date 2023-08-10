Для томских больниц купили оборудование на 45 миллионов

Оборудование покупают по нацпроекту и за счет средств области. Фото: департамент здравоохранения Томской области

В томские больницы закупили новое оборудование, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области и уточнили, что на эти нужды потратили 45 миллионов рублей. Так, для поликлиники №4 купили маммографический комплекс, которого ранее там не было. В четыре медучреждения приобрели передвижные УЗИ-аппараты – это межвузовская поликлиника, больница скорой медицинской помощи, больницы Молчановского и Томского районов.

«Роддом № 1 получил 3D-аппарат ультразвуковой диагностики, который создает трехмерную модель плода при беременности», - говорится в сообщении облздрава.

А в МРТ-кабинете детской больницы №1 установлен наркозно-дыхательный аппарат. С его помощью можно проводить исследования даже новорожденным детям. Стоит такой аппарат восемь миллионов рублей.

Напомним, что в Томске ремонтируют четыре медучреждения по нацпроекту. А в трех районах Томской области построили четыре ФАПа.