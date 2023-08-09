Две поликлиники, ОКБ и больница: в Томске ремонтируют медучреждения

В ОКБ ремонтируют рентген-кабинет. Фото: Telegram-канал губернатора Владимира Мазура

В Томской области по нацпроекту ремонтируют сразу несколько медицинских учреждений. Обо всех рассказал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Мазур. Так, в Томске ремонтируют рентген-кабинет в ОКБ, для него уже купили новый рентген-аппарат. А скоро в ОКБ начнут ремонтировать отделения нефрологии и диализа.

«В детской поликлинике второй медсанчасти заменили окна, закупаем новую мебель и ремонтируем крыльцо», - написал губернатор Мазур.

Также ремонт идет в поликлинике на Ушайке детской больницы №2, а в первой детской больнице идет благоустройство территории. Скоро в Томске начнется ремонт в поликлинике №1 и в поликлинике третьей горбольницы.

Кроме того, строится новая амбулатория для жителей Красного Яра Кривошеинского района. Открыть ее планируют осенью. А в Томском районе отремонтировали амбулаторию Зональной станции.

Напомним, что в Томской области открылись четыре новых ФАПа.