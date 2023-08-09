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НовостиОбщество9 августа 2023 11:52

Четыре новых ФАПа построили в Томской области за 26 миллионов

ФАПы открылись в Колпашевском, Тегульдетском и Верхнекетском районах
Александра Тайбатрова
В ФАПах можно пройти диспансеризацию. Фото: департамент здравоохранения Томской области

В ФАПах можно пройти диспансеризацию. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Четыре новых ФАПа открылись в Томской области, сообщает департамент здравоохранения региона. На их строительство потратили 26 миллионов рублей. Два новых ФАПа начали работать в Тегульдетском районе, и по одному – в Колпашевском и Верхнекетском районах.

«9 августа начал прием пациентов новый ФАП в селе Инкино Колпашевского района», - уточнили в облздраве.

Во всех ФАПах есть смотровой, прививочный, процедурный кабинеты, зоны ожидания, санузлы. В них есть необходимое оборудование для оказания доврачебной медицинской и экстренной помощи. Также в ФАПах можно пройти диспансеризацию.

Напомним, что жители Томской области остались без импортных тестов для диагностики аллергии.