Четыре новых ФАПа построили в Томской области за 26 миллионов

В ФАПах можно пройти диспансеризацию. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Четыре новых ФАПа открылись в Томской области, сообщает департамент здравоохранения региона. На их строительство потратили 26 миллионов рублей. Два новых ФАПа начали работать в Тегульдетском районе, и по одному – в Колпашевском и Верхнекетском районах.

«9 августа начал прием пациентов новый ФАП в селе Инкино Колпашевского района», - уточнили в облздраве.

Во всех ФАПах есть смотровой, прививочный, процедурный кабинеты, зоны ожидания, санузлы. В них есть необходимое оборудование для оказания доврачебной медицинской и экстренной помощи. Также в ФАПах можно пройти диспансеризацию.

Напомним, что жители Томской области остались без импортных тестов для диагностики аллергии.